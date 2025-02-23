Мантуров назвал условия возвращения зарубежных автопроизводителей в Россию

Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров назвал условия возвращения зарубежных производителей автомобилей в Россию. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-канал журналиста Павла Зарубина.
Чиновник отметил, что иностранные бренды, в том числе и автопром, смогут вернуться на российский рынок только в том случае, если их филиалы будут представлены по всей стране. В их число входят Крым и новые регионы. Вице-премьер также отметил, что в случае возвращения Boeing в Россию отказа от отечественных разработок в пользу американских не будет.
«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — приводит издание слова Мантурова.
Владимир Путин, говоря об ушедших из России компаниях, отмечал, что «внешние проблемы, санкции при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных».
Как ранее сообщили «Ведомости», исполнительный директор автоконцерна Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром мирном соглашении, чтобы положить конец конфликту на Украине.Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов 20 февраля сообщил, что Россия не ждёт ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями». Алиханов объяснил это тем, что после ухода западных компаний российская промышленность получила «огромные возможности для развития».