Мантуров назвал условия возвращения зарубежных автопроизводителей в Россию

Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров назвал условия возвращения зарубежных производителей автомобилей в Россию. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-канал журналиста Павла Зарубина.

Чиновник отметил, что иностранные бренды, в том числе и автопром, смогут вернуться на российский рынок только в том случае, если их филиалы будут представлены по всей стране. В их число входят Крым и новые регионы. Вице-премьер также отметил, что в случае возвращения Boeing в Россию отказа от отечественных разработок в пользу американских не будет.

«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — приводит издание слова Мантурова.

Владимир Путин, говоря об ушедших из России компаниях, отмечал, что «внешние проблемы, санкции при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных».

Как ранее сообщили «Ведомости», исполнительный директор автоконцерна Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром мирном соглашении, чтобы положить конец конфликту на Украине.