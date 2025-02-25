Мурашко: средние зарплаты врачей в России с 2019 года выросли минимум на 40 тыс.

Мурашко: средние зарплаты врачей в России с 2019 года выросли минимум на 40 тыс.
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Средние зарплаты врачей в России с 2019 года выросли минимум на 40 тыс. рублей, среднего медицинского персонала — на 20 тыс. рублей. Динамика роста будет сохраняться и в дальнейшем, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Средняя заработная плата у врачей по стране за 2019 год составила 80 756 рублей, по итогам девяти месяцев 2024 года, пока просто статистики официальной по завершению 2024 года нет, — 123 259 рублей. То есть [выросла] с 80 до 120 тыс. рублей. По среднему медицинскому персоналу: 2019 год — 39 500 рублей, [за 9 месяцев] 2024 года — 61 тыс. рублей. То есть рост с 39 до 61 тыс. [рублей]. Поэтому эта динамика <...> однозначно будет сохранена», — сказал министр на встрече с фракцией «КПРФ» в преддверии правительственного часа в Госдуме.

Мурашко отметил, что благодаря росту зарплат уже отмечается переход кадров из частных медицинских организаций в государственные. «Конечно, в государственных учреждениях мы слышим, что есть [большая] нагрузка. Поэтому наша задача теперь — вводить систему организации медицинской помощи таким образом, чтобы нагрузка была адекватная. То есть убрать много ненужных, так скажем, документов и заполнений, <...> нагрузку тоже надо снижать», — добавил министр.

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