Количество участников САР на Октябрьском острове продолжает увеличиваться

Все новости по теме: Экономика

Динамика прироста участников специальных административных районов (САР) продолжает сохраняться. Так, за 2024 год в САР на Октябрьском острове в Калининграде и на Русском острове на Дальнем Востоке переехало 190 участников. Прирост составил 47%. Всего в числе участников находятся 488 компаний, сообщает Корпорация развития Калининградской области.

Специалисты консалтинговой компании «Kept» представили результаты опроса действующих резидентов и потенциальных участников САР. В числе ключевых стимулов к редомициляции респонденты назвали: санкционные ограничения (72%), отказ иностранных провайдеров от работы с российским бизнесом (42%) и самостоятельное решение об исключении «недружественных элементов» из корпоративной структуры (36%). В числе трудностей при размещении «на островах» порядка 50% респондентов назвали недостаток качественной бизнес-инфраструктуры.

«Поясняя выбор в пользу регистрации на острове Октябрьском участники САР называют клиентоориентированность управляющей компании, часовой пояс и географическую близость к Европе», — отметил Александр Токарев, партнер группы международного налогового планирования и реструктуризаций «Kept».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter