Количество участников САР на Октябрьском острове продолжает увеличиваться

Динамика прироста участников специальных административных районов (САР) продолжает сохраняться. Так, за 2024 год в САР на Октябрьском острове в Калининграде и на Русском острове на Дальнем Востоке переехало 190 участников. Прирост составил 47%. Всего в числе участников находятся 488 компаний, сообщает Корпорация развития Калининградской области.

Специалисты консалтинговой компании «Kept» представили результаты опроса действующих резидентов и потенциальных участников САР. В числе ключевых стимулов к редомициляции респонденты назвали: санкционные ограничения (72%), отказ иностранных провайдеров от работы с российским бизнесом (42%) и самостоятельное решение об исключении «недружественных элементов» из корпоративной структуры (36%). В числе трудностей при размещении «на островах» порядка 50% респондентов назвали недостаток качественной бизнес-инфраструктуры.

«Поясняя выбор в пользу регистрации на острове Октябрьском участники САР называют клиентоориентированность управляющей компании, часовой пояс и географическую близость к Европе», — отметил Александр Токарев, партнер группы международного налогового планирования и реструктуризаций «Kept».