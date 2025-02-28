Беспрозванных: валовой застройки Светлогорска и городов побережья не будет

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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал новые подходы к политике в отношении застройки побережья Калининградской области. Отвечая на вопрос «Нового Калининграда», он отметил, что «валовой застройки» побережья не будет.

«Я уже знаю, что где-то застройщики недовольны тем, что я серьезно ограничиваю застройку. Для в приоритете места отдыха для населения, что построить на аллее очередной какой-то дом, — сказал он. — То же самое касается и наших прибрежных районов. Сегодня мы совместно с министерством строительства определяем новые подходы, потому что это наша самая главная ценность — земля. Самая дорогая земля на побережье. Точно не будет какой-то валовой застройки Светлогорска, Зеленоградске, Янтарного, Пионерского так далее. Мы будем внимательно за этим следить».

При этом губернатор добавил, что «не может сказать, что там не будут строить вообще», но пообещал подходить к этому вопросу «со здравым смыслом». «И я обратил внимание — если мы что-то не так делаем, всегда жители нам про это рассказывают», — добавил он.

Также губернатор сообщил, что в правительстве Калининградской области пересмотрели подход к выделению земельных массивов инвесторам, реализующим масштабные инвестиционные проекты. Власти намерены возлагать на инвесторов более серьезные социальные обязательства, в том числе строительство детсадов и школ.

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