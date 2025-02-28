Беспрозванных: крупные инвесторы должны будут строить школы и детсады

В правительстве Калининградской области пересмотрели подход к выделению земельных массивов инвесторам, реализующим масштабные инвестиционные проекты. Власти намерены возлагать на инвесторов более серьезные социальные обязательства, в том числе строительство детсадов и школ. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных, отвечая на вопрос «Нового Калининграда», касающийся крупных инвестпроектов и застройки побережья.

Беспрозванных рассказал, что отдавать земельные массивы через инвестиционный Совет будут в том случае, если инвесторы вложатся в развитие социальной инфраструктуры в первые годы реализации проектов. В частности, по словам губернатора, инвестор, которому в декабре 2024 года решили выделить земельный массив в Отрадном под развитие санаторно-курортного комплекса, выразил готовность вложить 1,2 млрд рублей в приобретение медикаментов и медицинского оборудования для системы здравоохранения Калининградской области.

«Причем принципиальное решение было на совете, чтобы это [вложения в социальные проекты] не привязывалось к самому объекту, а мы могли использовать их [по своему усмотрению]. <...> Но инвесторы 1,2 млрд отдают на лекарства для калининградцев, это их инициатива. Они готовы сделать это сейчас через Корпорацию развития области», — отметил Беспрозванных.

По его словам, правительство намерено распределять вложения инвесторов в те социальные объекты, «которые нужны здесь и сейчас, а не через 5-7 лет реализации проекта». Губернатор пояснил, что речь идет о строительстве детских садов и школ, которые хотят сделать обязательным для инвесторов, реализующих проекты, начинающиеся от нескольких сотен млн рублей. Причем инвесторов хотят обязать строить объекты в тех муниципалитетах, которым они в настоящее время нужнее.

Беспрозванных также рассказал, что отменил первое заседание инвестсовета, поскольку к нему не было выработано решение об увеличении социальной нагрузки на бизнес.

Напомним, в январе стало известно, что Совет по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области признал масштабным инвестпроект ООО «Специализированный застройщик „Эталон Калининград Отрадное“». Компании, учредителем которой является московское АО «Эталон-Финанс», передается без торгов 23 га в районе пос. Отрадное. Застройщик намерен построить жилой комплекс бизнес-класса на 2100 квартир, коммерческие помещения площадью 1,8 тыс. кв. м, пятизвёздочный отель со СПА и бассейном. Тогда же Совет признал масштабным проект ООО «Специализированный застройщик „Берег Девелопмент“». Компания также планирует застроить побережье в Отрадном. В случае реализации проекта застройщик получит землю стоимостью более 1 млрд рублей без торгов. В настоящее время участок относится к землям населенных пунктов, вид разрешенного использования — индивидуальное жилищное строительства, собственность — муниципальная.

Ранее «Новый Калининград» проанализировал реестр масштабных инвестиционных проектов, под реализацию которых были выделены земельные участки без торгов. Выяснилось, что минимальное число инвесторов заявили о намерении вложиться в строительство объектов социальной инфраструктуры. При этом региональное Заксобрание не планировало увеличивать эту социальную нагрузку, внося изменения в соответствующее законодательство. Спикер Заксобрания Андрей Кропоткин заявил, что «все крупные инвестиционные крупные проекты идут с социальной ориентацией».

Земля в обмен на Х: что дают масштабные проекты жителям области