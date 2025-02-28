Калининградские ритейлеры раскритиковали поправку о максимальной наценке

Калининградские бизнесмены заявили, что предложение депутатов Госдумы о введении 100-процентной максимальной надбавки на все товары плохо проработано и, скорее всего, не будет одобрено. О том, что поправка «висит на волоске», так как она не была одобрена ФАС и получила отрицательное заключение Правительства РФ, на заседании комитета по торговле «Калининградской торгово-промышленной палаты» заявил глава компании «Юринат» Юрий Дергачев.

О том, что законопроекту необходимо дать отрицательное заключение представителям калининградского бизнеса, заявил и топ-менеджер «Спар-Калининград» Алексей Елаев. По его словам, упомянутый законопроект касается вопроса установления цен на товары, поставленные из-за рубежа, а «вопросы внешнеэкономической деятельности не входят в предмет регулирования Федерального закона „Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации“».

«Поверьте мне, любая власть всегда концентрировалась на двух вещах: кто контролирует рынок и кто контролирует цену, — добавил президент КТПП Феликс Лапин. — Это испокон веку было, есть и будет, наверное. Переход к регулируемым или предельным наценкам, регулирование маржинальности или рентабельности продаж — это из истории формирования прескурантов. Никто не может сказать какая справедливая торговая надбавка или наценка, и какие сдержки она должна покрывать».

Лапин напомнил, что Калининградская область в силу её географического положения находится в исключительных условиях, и срок доставки товаров в регион с двух недель вырос до двух месяцев, из-за чего предпринимателям приходится увеличивать норматив запаса товаров в два-три раза. Из-за этого, по его словам, разница между экономически обоснованным тарифом и предельной наценкой должна субсидироваться из бюджета.

«Чем ближе к выборам, тем больше пытаются нерыночным путем регулировать те отношения, которые обычно регулируются рынком, — добавил Елаев. — К величайшему сожалению абсолютное большинство этих законопроектов — это простое сотрясание в воздухе перед выборами. Но так как мы должны уважать тех, кто их писал, тех, кто их вносил, то публичность при рассмотрении законопроектов — это важное явление».

«Так как торговля в Российской Федерации не получает и не вправе получать никакой государственной поддержки, то урегулирование наценки в одном месте приводит к увеличению наценки в другом, — продолжил свою мысль Елаев. — Наценка должна обеспечивать уровень постоянных и переменных издержек торговой организации. Это альфа и омега любого бизнеса. Поэтому те, кто предлагает где-то уменьшить наценку, должны чётко понимать, где мы возьмем деньги для того, чтобы эти издержки удержать. То, что правительство России уже дало отрицательное заключение, просто облегчает нам работу в подаче своего отрицательного заключения».

«Да, и сохраняет нервы, — добавил Лапин. — На языке вертится по поводу альфы и омеги — определяйтесь с азом и букой. Там и найдете. Я полностью с вами согласен».

Напомним, что законопроект, предусматривающий введение государственного контроля розничных цен, согласно которому наценка на товары не должна превышать 100% был внесён в Госдуму в конце января.