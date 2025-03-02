Калининградстат: помидоры в области за год подорожали на 34,8%

В Калининградской области в 2024 году индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 103,7%. Самый существенный рост цен отмечен на помидоры, снизились цены на огурцы закрытого грунта, сообщает Калининградстат.



«В декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года среди продукции растениеводства наблюдалось повышение цен сельхозпроизводителей на томаты (помидоры) закрытого грунта на 34,8%, капусту всех сортов — на 17,4%, бобы соевые — на 5,2%, зерновые и зернобобовые культуры — на 3,4%. Снижение цен сельхозпроизводителей отмечено на огурцы закрытого грунта на 23,2%, овес — на 5,7%», — сообщает ведомство.

Среди продукции животноводства отмечен рост цен на молоко сырое крупного рогатого скота на 10,1%, яйца куриные в скорлупе свежие — на 6,8%, крупный рогатый скот — на 6,1%, свиней — на 0,4%, птицу сельскохозяйственную живую — на 0,2%.