Власти рассматривают вариант введения «Балтийской ипотеки» для жителей региона

Правительство Калининградской области рассматривает варианты введения так называемой «Балтийской ипотеки» — специальной ипотечной программы для жителей региона. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с руководителями и редакторами СМИ на прошедшей неделе.



Губернатор отметил, что стоимость квадратного метра в Калининградской области растет за счет турпотока, а также из-за расходов на логистику, поэтому рассматриваются варианты льготной ипотеки. По словам Беспрозванных, сейчас программа находится в разработке, первые наметки планируется обсудить в ближайшее время.

Отметим, что в РФ действует специальная ипотечная программа «Дальневосточная ипотека» со ставкой в 2% и первоначальным взносом в 20%. Она предназначена для молодых семей, специальных льготных категорий граждан, работников медицинской и образовательной сфер, а также переехавших в ДФО из зоны проведения спецоперации.