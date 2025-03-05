Рольбинов: на калининградской морской линии сейчас работают 28–30 судов

На калининградской морской линии в настоящее время работают 28–30 судов разных видов. Это достаточное количество для обеспечения нужд региона, рассказал в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов.

«У нас на сегодняшний день на линии ходят порядка 28-30 морских судов. Почему я говорю „28–30“? Всё зависит от того, какие суда ставят на рейсы с точки зрения их грузоподъёмности. Может встать судно 3 тыс. тонн, может — 5 тыс. За счёт этого меняется количество судов, но оно где-то примерно варьируется в районе 30 штук. Это суда всех видов: танкеры, сухогрузы, контейнеровозы, четыре железнодорожных паромных судна, которые ходят по направлению Балтийск — Усть-Луга. И у нас есть ещё один паром для накатной техники [компании] „Посейдон“», — рассказал Рольбинов.

Он также отметил, что для парома «Антей» решили изменить маршрут. «Стало удобнее для грузовладельцев. Раньше он ходил по направлению Усть-Луга — Балтийск, сейчас он ходит — Санкт-Петербург („Морской фасад“) — порт Пионерский. Это вызвано тем, что от Санкт-Петербурга до Усть-Луги порядка 147 км, поэтому, конечно, это не очень удобно и для водителей, и для людей. Поэтому мы договорились с „Морским фасадом“. По сути, судно приходит в центр Санкт-Петербурга. На борту этого судна есть ещё и пассажирские каюты, порядка 200 мест. Это тоже дополнительное удобство», — пояснил министр.

По словам Александра Рольбинова, областные власти сейчас работают с федеральным центром с целью изменения механизма субсидирования морских перевозок, т.к. он «некоторым образом сократился по сравнению с прошлым годом». На указанные цели в 2025 году выделено 4 млрд рублей. В 2024-м сумма составляла 4,6 млрд. В начале года это было 1,8 млрд рублей. В сентябре Росморречфлоту дополнительно выделили 1,4 млрд рублей, а также за счёт иных расходов Минтранса России дополнительно перераспределили 1,39 млрд рублей.

«На сегодняшний день все конкурсные процедуры по отбору компаний, которые будут субсидироваться, завершены. Сейчас идёт процесс заключения с ними договоров на осуществление субсидированных перевозок. Если посмотреть по прошлому году, у нас было порядка 12 компаний, в этом году на конкурсные отборные процедуры вышла 51 компания. 10 компаний в ходе этих процедур были отклонены. Осталась 41 компания. Т.е. 41 компания в этом году будет осуществлять морские перевозки», — напомнил Рольбинов. Как было отмечено, не все из них имеют свои суда, однако нынешнего количества для нужд региона, по словам министра, достаточно. «Дополнительных судов нам не надо», — заключил Александр Рольбинов.