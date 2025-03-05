На калининградскую морскую линию планируют поставить ещё три судна

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ОАО «Северное морское пароходство» увеличивает количество судов на линии «СМП — Балтийский экспресс» между Калининградом и Санкт-Петербургом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора агента линии ООО «Трансмарин» Николая Апехтина.

«В настоящее время у нас в направлении Калининграда работают четыре судна, одно из которых временно находится в ремонте. Но в ближайшее время СМП поставит на линию ещё три судна, которые будут возить в Калининградскую область грузы, на которые выделено субсидирование», — сказал Апехтин. По его словам, уже решено, что новые суда будут перевозить цемент и щебень.

«Более того, наши суда постоянно используются грузоперевозчиками, у которых нет собственных или арендованных пароходов. Они так же, как и СПМ, получили субсидии на грузоперевозки, и потому загрузка наших всех судов на Калининградской линии будет только увеличиваться. В результате не только у СМП, но и других компаний на морских перевозках будет задействовано именно столько судов, сколько и необходимо для доставки в Калининградскую область всего объёма требующихся грузов и товаров», — резюмировал Апехтин.

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) провело в феврале конкурс на распределение субсидий на морские перевозки в Калининград на 2025 год, определив 41 организацию для получения субсидий из федерального бюджета на морские перевозки грузов в объёме 4 млрд рублей. ОАО «Северное морское пароходство» получит в рамках субсидирования 217,5 млн рублей.

В настоящее время на калининградской морской линии работают 28–30 судов разных видов.

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