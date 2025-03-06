Калининградстат рассказал, сколько зарабатывают учителя и медики в регионе

Калининградстат назвал среднемесячную начисленную заработную плату работников сферы образования, здравоохранения, науки и государственного управления за 2024 год. Данные приводятся в докладе, опубликованном на сайте территориального органа.

Так, работники, занятые в сфере образования, в среднем зарабатывали 55,7 тыс. руб. в месяц, что на 7,2 тыс. больше, чем в 2023 году. Сотрудники, занимающиеся деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг, получали 63,1 тыс. руб. (на 9,7 тыс. больше, чем в 2023-м). Зарплата работников профессиональной, научной и технической деятельности составила 77,2 тыс. (на 10,6 тыс. больше, чем годом ранее). Работающим в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности платили 65 тыс. (больше на 9,5 тыс.).

Напомним, что ранее Калининградстат сообщил, что среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций региона в декабре 2024 года составила 92 274,3 руб. В среднем за год номинальная заработная плата работников составила 65 724,5 руб. Наиболее высокую зарплату получали работники, занятые в финансовой и страховой деятельности — 121 тыс. руб., что на 84,1% выше среднемесячной.