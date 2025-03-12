В ЦБ рассчитали среднюю сумму ипотеки в Калининградской области в 2024 году

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Средняя сумма ипотечного кредита в Калининградской области в 2024 году составила 3,4 млн рублей. За год она снизилась на 170 тыс. рублей, сообщили в Центробанке.

Всего в 2024 году банки выдали жителям региона более 10 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму около 35 млрд рублей.

«Темпы прироста ипотечного портфеля в регионе в 2024 году были выше, чем по потребительским кредитам. Прирост портфеля ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) составил 10%, тогда как по потребительским кредитам — 2%», — рассказал управляющий Отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.

Структура розничного кредитного портфеля за последние годы изменилась. На начало февраля 2025 года наибольшая доля портфеля приходилась на ипотеку — 54%. Пять лет назад показатель составлял 40%. Доля задолженности по потребительским кредитам снизилась с 60% на 1 февраля 2020 года до 46% на 1 февраля 2025-го, отметили в ЦБ.

Как стало известно ранее, правительство Калининградской области рассматривает варианты введения так называемой «Балтийской ипотеки» — специальной ипотечной программы для жителей региона.

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