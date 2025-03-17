Калининградская область опустилась в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях

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Калининградская область опустилась с 48-го на 57-е место в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Отраслью с наивысшей зарплатой в Калининградской области в 2024 году авторы исследования, как и годом ранее, назвали IT и связь. Средний заработок в этой сфере составил в регионе 83 тыс. рублей. В прошлогоднем рейтинге показатель был на уровне 72 тыс. рублей. В таблице Калининградская область соседствует с Тверской и Рязанской областями.

Лидирующую позицию в рейтинге занимает Сахалинская область, где отрасль с наивысшей зарплатой — добыча нефти и газа (317 тыс. рублей). На второй позиции разместилась Москва с финансовыми услугами за 302 тысячи. Также в первой пятёрке Ямало-Ненецкий автономный округ (добыча нефти и газа — 244 тыс.), Мурманская область (рыболовство — 211 тыс.) и Чукотский автономный округ (энергетика — 195 тыс.). Замыкают рейтинг Чечня, Ингушетия и Калмыкия. В этих регионах, согласно данным исследования, больше всего получают на госслужбе — 54 – 60 тыс. рублей.

В исследовании в связи с отсутствием данных не принимали участие ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Рейтинг подготовлен на основе информации Росстата. Оценка оплаты труда в отраслях произведена с учётом данных по средним заработным платам за 2024 год. В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. При расчётах учтена выплата подоходного налога.

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