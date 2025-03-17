В Калининградской области начался промысел салаки (видео) (фото)

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Фото: Telegram-канал регионального минсельхоза

В Калининградской области рыбаки начали промысел салаки. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

«Балтийская сельдь, а в народе — салака, прямо сейчас заходит на нерест из Балтийского моря в Калининградский залив. За месяц в среднем вылавливается около 2 тыс. тонн сельди. Как правило, это рыба возрастом в 5-7 лет. Основная часть улова пойдёт на рыбные консервы, а остатки — заморозят», — говорится в сообщении.

Чтобы ускорить переработку рыбы, предприятие «За Родину» работает в три смены, добавили в министерстве.

В 2024 году промысел балтийской сельди в Калининградском заливе начался на три недели раньше обычного из-за тёплой погоды и раннего захода рыбы на нерест.

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