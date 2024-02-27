Промысел салаки в Калининградской области начался на три недели раньше обычного

Промысел балтийской сельди (салаки) в Калининградском заливе в 2024 году начался на три недели раньше обычного из-за теплой погоды и раннего захода рыбы на нерест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального агентства по рыболовству.



«Вылов сельди балтийской в Балтийском море осуществляется в течение всего года, в Калининградском заливе — в период захода этой рыбы на нерест — традиционно в марте — апреле. В 2024 году добыча сельди балтийской в Калининградском заливе началась на три недели раньше. Это связано с теплой погодой — вода прогрелась раньше, и рыба раньше пошла на нерест», — сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на агентство.

В Калининградском заливе в этом году разрешено выловить 2 600 тонн салаки, квота распределена между юридическими лицами и ИП, зарегистрированными в регионе, уточнили в пресс-службе. В Калининградском заливе в 2023 году выловили 1 918,351 тонны балтийской сельди, добавили в пресс-службе.