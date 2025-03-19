Янтарный комбинат в 2025 году планирует добыть 600 тонн янтаря

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В 2025 году план по добыче Калининградского янтарного комбината составляет 600 тонн янтаря. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства региона, говорится в итоговом годовом докладе предприятия, представленном в ходе встречи директора комбината Михаила Зацепина с губернатором Алексеем Беспрозванных.

«В целом за последние десять лет объем добычи на предприятии вырос более чем вдвое — с 250 до 600 тонн ежегодно. За 2024 год комбинат удвоил чистую прибыль, которая достигла 1,3 млрд рублей. Рост средней заработной платы за год составил 17,25%. В бюджеты всех уровней предприятием перечислено 1,97 млрд рублей, включая 46 млн рублей НДФЛ в казну Янтарного муниципального образования», — сообщила пресс-служба правительства.

Как отметил губернатор, предприятие обеспечивает работой более 1100 человек, входит в число крупнейших работодателей региона.

В правительстве напомнили, что АО «Калининградский янтарный комбинат» — единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца, разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90 % мировых запасов янтаря. В 2013 году согласно указу Президента РФ Владимира Путина комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО «Биржа «Восточная» и аукционах для переработчиков.



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