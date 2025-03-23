На морскую линию Калининград — Санкт-Петербург возвращается теплоход «Патриа» (фото)

На морскую линию Калининград — Санкт-Петербург возвращается ещё одно судно для перевозки накатной техники — теплоход «Патриа». Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оператора линии — компании «Алгоритм Групп».

«ООО «Алгоритм Групп» возобновляет перевозки накатной техники на маршруте Санкт-Петербург — Калининград. 28-29.03.2025 года теплоход «Патриа» выполнит первый судозаход в 2025 году в «Пассажирский порт Санкт-Петербург „Морской Фасад“ для погрузки накатной техники», — говорится в сообщении.

Как сообщал министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов, по состоянию на начало марта 2025 года на калининградской морской линии работало порядка 30 судов разных видов. В их числе железнодорожные паромы «Балтийск», «Генерал Черняховский», «Маршал Рокоссовский» и «Амбал», теплоход «Спарта II» и грузопассажирский паром «Антей».