Калининградская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по вводу жилья

За год Калининградская область переместилась с шестого на пятое место в рейтинге российских регионов по вводу жилья. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

В 2024 году в области ввели 1221 тыс. кв. метров жилья. Это на 0,3% больше, чем годом ранее. Удельный вес регионального объёма введённого жилья в общероссийском — 1,1%. За год этот показатель не изменился. На каждого жителя было введено 1,18 кв. метров общей площади жилья.

Тройку лидеров рейтинга регионов РФ по вводу жилья в пересчёте на одного жителя за 2024 год составили Ленинградская область, Чечня, Тюменская область, аутсайдерами стали Магаданская, Мурманская области, Чукотский автономный округ. Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и запорожская области.

Рейтинг подготовлен по данным официальной статистики. Регионы проранжированы по объему ввода жилья на одного жителя в 2024 году.