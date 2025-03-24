Калининградская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по вводу жилья

Калининградская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по вводу жилья
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Строительство

За год Калининградская область переместилась с шестого на пятое место в рейтинге российских регионов по вводу жилья. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

В 2024 году в области ввели 1221 тыс. кв. метров жилья. Это на 0,3% больше, чем годом ранее. Удельный вес регионального объёма введённого жилья в общероссийском — 1,1%. За год этот показатель не изменился. На каждого жителя было введено 1,18 кв. метров общей площади жилья.

Тройку лидеров рейтинга регионов РФ по вводу жилья в пересчёте на одного жителя за 2024 год составили Ленинградская область, Чечня, Тюменская область, аутсайдерами стали Магаданская, Мурманская области, Чукотский автономный округ. Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и запорожская области.

Рейтинг подготовлен по данным официальной статистики. Регионы проранжированы по объему ввода жилья на одного жителя в 2024 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter