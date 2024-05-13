Калининградская область сохранила позицию в рейтинге регионов по вводу жилья

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Калининградская область заняла 6 место в рейтинге регионов по вводу жилья в 2023 году. Аналогичный результат был достигнут и годом ранее. Исследование провели специалисты РИА «Рейтинг».

В 2023 году в регионе было введено порядка 1,2 млн кв. метров жилья. Это 1,177 кв. метров на одного жителя. За год показатель снизился на 7,7%. Удельный вес регионального объёма введённого жилья в общем объёме в 2023 году составил 1,1%. На каждого жителя области в минувшем году приходилось в среднем 33,1 кв. метра жилых помещений.

Лидером рейтинга по вводу жилья стала Ленинградская область. В пересчёте на одного жителя в 2023 году там было введено более двух тысяч кв. метров. На второй и третьей строчке — Тюменская область и Чеченская Республика, где введено по полторы тысячи квадратных метров. Самые низкие показатели — в Чукотском автономном округа, Мурманской и Магаданской областях.

По данным министерства строительства и ЖКХ, на текущий момент в России действуют разрешения на строительство 157,8 млн кв. метров жилья, а в стадии строительства находится более 109,7 млн кв. метров, что на 10% выше соответствующего периода прошлого года. По данным Росстата, объём жилищного строительства по итогам первого квартала 2024 года вырос на 1,5% относительно соответствующего периода прошлого года.

Регионы в рейтинге проранжированы по объёму ввода жилья на одного жителя в 2023 году. Расчёты произведены РИА «Рейтинг» по данным Росстата.

В начале 2024 года Калининград опустился с 8 на 19 место в рейтинге городов России по вводу жилья.

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