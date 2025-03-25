Годовая инфляция в Калининградской области в феврале увеличилась до 12%

По данным Росстата, годовая инфляция в Калининградской области в феврале 2025 года увеличилась до 12%. В Центробанке это связывают с ростом затрат производителей некоторых продуктов и поставщиков услуг, а также с повышением спроса на отдельные услуги.

«Производители и переработчики мяса и молока повышали цены из-за увеличения затрат на корма, оборудование, логистику и зарплаты. В результате курица, варёные колбасы и мясные полуфабрикаты дорожали быстрее в годовом выражении. Также ускорился годовой рост цен на молоко, сметану, творог и сливочное масло. Вслед за удорожанием сырья, упаковки и логистики увеличились издержки кондитеров. В итоге цены на кексы, рулеты, печенье, шоколад и шоколадные конфеты стали расти быстрее в годовом сопоставлении. Из-за плохого урожая кофейных зёрен в прошлом году в ключевых странах-поставщиках их предложение на мировом рынке сократилось, поэтому годовой прирост цен на кофе увеличился», — рассказал управляющий отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.

На непродовольственные товары в феврале годовой рост цен, как отметили в ЦБ, немного замедлился. Это объясняется некоторым охлаждением потребительского спроса на отдельные непродовольственные товары в регионе. Кроме того, укрепление рубля способствовало снижению стоимости ряда импортных товаров. В результате цены на одежду стали расти не так быстро, а смартфоны подешевели в годовом выражении.

Высокий спрос на услуги, связанные с туристической отраслью, привёл к ускорению годового роста цен в сфере услуг в целом.

В феврале годовая инфляция в стране оставалась значительно выше целевого уровня в 4%. Это говорит о том, что спрос по-прежнему опережал возможности выпуска товаров и услуг. Чтобы инфляция снизилась до 4% в 2026 году, потребуется поддерживать высокие ставки в экономике продолжительное время, резюмировали в Центробанке.