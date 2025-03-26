В правительстве разъяснили, как будет работать счёт для нуждающихся категорий

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Центр социальной поддержки населения начнет информировать граждан о необходимости открыть социальный счет, привязанный к карте «Мир» с апреля, сообщили в правительстве области. На этот счёт будут поступать в течение трёх месяцев по 2000 рублей на оплату продуктов в 260 магазинах.

«Социальный счёт будет привязан к карте „Мир“ любого банка, реквизиты которого укажет гражданин. Самостоятельно „переключаться“ между счетами не потребуется. Как и ранее, жителям региона на кассе необходимо будет проинформировать кассира о желании воспользоваться социальным счётом. Работник магазина спишет средства за продукты питания необходимым образом», — разъяснили в правительстве.

Чиновники также пояснили, что на данный момент оформлять социальный счет не требуется. До жителей региона поэтапно доведут всю необходимая информацию и инструкции для получения меры поддержки. «Гражданам старшего возраста и тем, кто испытывает сложности с оформлением социального счета, будут помогать социальные работники, сотрудники отделений Сбербанка Калининградской области», — отметили власти.

В среду губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление о новой мере социальной поддержке. 47,8 тыс. жителей области получат право на региональную социальную выплату в 2000 рублей на продукты питания. Покупки с использованием социальной выплаты можно будет сделать со второй половины апреля в основных торговых сетях, имеющих 260 магазинов во всех муниципалитетах региона. К приобретению доступны любые продовольственные продукты, за исключением алкогольной продукции.

Доплата будет предназначаться неработающим гражданам, получающим региональную социальную доплату к пенсии. При этом их совокупный доход, включая пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, другие меры поддержки, составляет меньше величины прожиточного минимума пенсионера (15 708 рублей в 2025 году). Также госпомощью смогут воспользоваться семьи, которые воспитывают детей-инвалидов и получают региональное ежемесячное пособие (оно составляет 2000 рублей). 

На предоставление указанной меры социальной поддержки из резервного фонда правительства Калининградской области выделено свыше 286 миллионов рублей.

Перечень участвующих в проекте торговых точек с указанием конкретных адресов будет размещён на сайте правительства Калининградской области.

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