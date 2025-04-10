Власти: на социальные счета жителей области поступила выплата на продукты питания

На социальные счета жителей Калининградской области поступила выплата на продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В четверг, 10 апреля, Центр социальной поддержки населения перечислил средства первым получателям выплаты. В министерстве соцполитики сообщили, что далее она будет поступать поэтапно, по мере открытия социальных счетов», — говорится в сообщении.

По словам министра социальной политики Анжелики Майстер, выплата уже оформлена без заявления получателям региональной социальной доплаты к пенсии, семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

«Все граждане, имеющие право на меру поддержки, уведомлены об этом. Теперь требуется открыть специальный социальный счёт к карте „МИР“ любого банка, на который поступят средства. Некоторые граждане это уже сделали, им первая выплата перечислена. Тем, кто откроет соцсчёт позднее, выплату Центр соцподдержки населения также перечислит в полном объёме», — отметила Майстер.

Открыть новый социальный счет необходимо не позднее 1 сентября в личном кабинете на сайте НКО «Расчётные решения». Там же должна будет отображаться история покупок и информация о поступлениях. Для создания социального счёта также есть возможность обратиться лично в отделение Сбербанка (с паспортом, мобильным телефоном, СНИЛС или ИНН). В течение десяти рабочих дней после активации счёта средства будут доступны для использования. Инструкция по открытию социального счёта размещена на сайте министерства соцполитики.

Покупки с использованием выплаты можно будет сделать со второй половины апреля в основных торговых сетях, имеющих магазины во всех муниципалитетах региона. К приобретению доступны любые продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции. Обналичить выплату нельзя, в торговой организации необходимо уведомить кассира, что оплата будет произведена с использованием социального счёта.

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется с апреля 2025 года в течение трёх месяцев по две тысячи рублей. Общий размер выплаты — шесть тысяч рублей. Её оператором выступает Центр социальной поддержки населения. При возникновении вопросов по созданию социального счёта необходимо обращаться в службу поддержки физических лиц НКО «Расчётные решения» по телефону: 8 (800) 505-48-02 или в отделение Сбербанка.

Решение о введении выплаты принял губернатор Алексей Беспрозванных. Она предоставляется пенсионерам с доходами ниже прожиточного минимума и семьям с детьми-инвалидами. «На эту меру будет выделено порядка 286 млн руб., уже в апреле 48 тысяч жителей получат дополнительные выплаты для покупки продуктов питания первой необходимости», — заявлял глава региона. Средства можно будет потратить на покупку продуктов питания в 260 магазинах области.

Информировать граждан о необходимости открыть социальный счёт, привязанный к карте «Мир», должен Центр социальной поддержки населения.