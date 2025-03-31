Эксперты подсчитали среднюю зарплату в небольших населённых пунктах региона

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Средняя зарплата в средних и малых населённых пунктах Калининградской области составляла в 2024 году 59,4 тыс. рублей. За год показатель вырос на 20,7%. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Отношение зарплаты в малых и средних населённых пунктах Калининградской области к зарплате в крупных городах составляет, по данным исследования, 85,1%, к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 2,51. Такие показатели позволили разместить область на 50 месте из 82 в рейтинге российских регионов по зарплатам в провинции. Годом ранее область находилась на 51-м месте. Тогда средняя зарплата в малых населённых пунктах составляла 49 тыс. рублей.

Первую строчку рейтинга регионов России по уровню зарплат в небольших населённых пунктах занимают Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, замыкают список Чечня и Ингушетия. Участие в рейтинге не принимали Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов, а также ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — в связи с отсутствием данных.

Рейтинг подготовлен по данным официальной статистики. Средние зарплаты в малых и средних населённых пунктах рассчитаны для субъектов РФ отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или свыше 50 тысяч занятых в крупных и средних организациях) и административных центров. Они определены на основе муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2024 год. Заработные платы приведены с учётом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг взята в среднем за 12 месяцев 2024 года.

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