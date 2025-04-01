В 2025 году в регионе планируют собрать не менее 746 тыс. тонн зерна

В Калининградской области в 2025 году планируют собрать не менее 746 тыс. тонн зерна. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона рассказал, что через несколько недель начнётся посевная кампания, которая продлится до конца мая. Засеять должны около 73 тыс. га сельскохозяйственных земель. Власти планируют получить урожай как минимум не меньше прошлогодних объёмов. Это 746 тыс. тонн зерна, 252 тыс. тонн масленичных культур, 155 тыс. тонн картофеля и 66 тыс. тонн овощей. По словам Беспрозванных, озимая культура «хорошо пережила зиму», это около 160 тыс. га.

«Ещё с прошлого урожая регион обеспечен необходимым, сейчас в хранилищах 193 тыс. тонн зерна, картофеля, в том числе семенного, — 21 тыс. тонн, овощей — 6,3 тыс.тонн. Желаю удачи нашим аграриям в подготовке к весенним полевым работам», — написал губернатор.