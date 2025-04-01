В 2025 году в регионе планируют собрать не менее 746 тыс. тонн зерна

Все новости по теме: Сельское хозяйство

В Калининградской области в 2025 году планируют собрать не менее 746 тыс. тонн зерна. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона рассказал, что через несколько недель начнётся посевная кампания, которая продлится до конца мая. Засеять должны около 73 тыс. га сельскохозяйственных земель. Власти планируют получить урожай как минимум не меньше прошлогодних объёмов. Это 746 тыс. тонн зерна, 252 тыс. тонн масленичных культур, 155 тыс. тонн картофеля и 66 тыс. тонн овощей. По словам Беспрозванных, озимая культура «хорошо пережила зиму», это около 160 тыс. га.

«Ещё с прошлого урожая регион обеспечен необходимым, сейчас в хранилищах 193 тыс. тонн зерна, картофеля, в том числе семенного, — 21 тыс. тонн, овощей — 6,3 тыс.тонн. Желаю удачи нашим аграриям в подготовке к весенним полевым работам», — написал губернатор.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter