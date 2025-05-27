Калининградские фермеры перевыполнили планы посевной кампании

Калининградские фермеры перевыполнили планы посевной кампании
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

В Калининградской области фермеры перевыполнили планы по расширению посевных площадей. Как сообщил во вторник, 27 мая, во время заседания правительства области министр сельского хозяйства региона Артём Иванов, основные посевные работы на текущий момент в регионе почти завершены.

«Подкормка озимых культур и яровой сев проведены организованно и в штатном режиме, — рассказал Иванов. — Темпы работ выше прошлогодних. Несмотря на все сложности и риски яровая кампания завершается с достойными результатами, которые позволят сохранить положительную динамику развития отрасли. Прогнозируем сохранение посевной площади на уровне 309 тыс. га, из них порядка 83 тыс. га приходится именно на яровой сев».

План ярового сева, по словам Иванова, перевыполнен более, чем на 9 тыс. га «за счёт клина зерновых и масличных культур». В настоящее время продолжается посадка картофеля и сев поздней группы овощей.

Передовиками Иванов назвал сельхозпроизводителей Озёрского округа, нарастивших сев на 6 тыс. га, и Гусевского округа, где посевные площади увеличились на полторы тысячи га.

В начале апреля текущего года губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что в Калининградской области в 2025 году планируют собрать не менее 746 тыс. тонн зерна. По его словам, власти планируют получить урожай как минимум не меньше прошлогодних объёмов.

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