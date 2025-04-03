Беспрозванных: 17 калининградских брендов войдут в программу «Платформа роста»

В Калининградской области 17 региональных проектов планируют присоединиться к программе «Платформа роста», которую инициировало Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с маркетплейсом Вайлдберриз (Wildberries) и компанией РУСС (Russ). Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на своей странице «ВКонтакте» по итогам встречи с основательницей Вайлдберриз Татьяной Ким.

«Расширяем возможности для наших предпринимателей. 17 калининградских проектов войдут в программу „Платформа роста“ — 1339perfumes, MIDITI, AmberNat и другие бренды. В течение года они пройдут обучение, получат помощь в продвижении своих товаров и найдут новых партнёров, — сообщил Беспрозванных. — Это хорошая возможность для наших ретейлеров выйти на новый уровень узнаваемости, увеличить объём производства, в перспективе — количество рабочих мест. Уверен, скоро калининградский бизнес полюбят во многих регионах страны».

Кроме того, во время встречи обсуждалось строительство в регионе логистического центра Вайлдберриз, что, по словам губернатора, должно отразиться на сроках доставки и на стоимости товаров. Место подбирается компанией.