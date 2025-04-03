Беспрозванных: 17 калининградских брендов войдут в программу «Платформа роста»

Беспрозванных: 17 калининградских брендов войдут в программу «Платформа роста»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Экономика

В Калининградской области 17 региональных проектов планируют присоединиться к программе «Платформа роста», которую инициировало Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с маркетплейсом Вайлдберриз (Wildberries) и компанией РУСС (Russ). Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на своей странице «ВКонтакте» по итогам встречи с основательницей Вайлдберриз Татьяной Ким.

«Расширяем возможности для наших предпринимателей. 17 калининградских проектов войдут в программу „Платформа роста“ — 1339perfumes, MIDITI, AmberNat и другие бренды. В течение года они пройдут обучение, получат помощь в продвижении своих товаров и найдут новых партнёров, — сообщил Беспрозванных. — Это хорошая возможность для наших ретейлеров выйти на новый уровень узнаваемости, увеличить объём производства, в перспективе — количество рабочих мест. Уверен, скоро калининградский бизнес полюбят во многих регионах страны».

Кроме того, во время встречи обсуждалось строительство в регионе логистического центра Вайлдберриз, что, по словам губернатора, должно отразиться на сроках доставки и на стоимости товаров. Место подбирается компанией.

Отметим, как говорится на сайте АСИ, основная задача программы — «найти звезд в каждом регионе и вывести их на совершенно новый уровень», поскольку «любой предприниматель из любого уголка страны может при помощи технологий онлайн-торговли пробиться на федеральный уровень, сократить издержки на логистику и рекламу».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter