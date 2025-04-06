В регионе предлагают продлить эксперимент по упрощённой онлайн-торговле

Министерство финансов России предлагает продлить эксперимент по созданию на территории Калининградской области условий для упрощённой электронной торговли с материковой частью страны до 2028 года. Соответствующий законопроект размещён для общественного обсуждения на федеральном портале правовой информации.

С инициативой о продлении сроков эксперимента, который должен завершиться 30 июня 2025 года, в Минфин России обратилось правительство Калининградской области.

«Для региона это значимый механизм развития экономического потенциала. В рамках эксперимента предпринимателям Калининградской области дана возможность вывоза товаров из Калининградской области на остальную часть Российской Федерации с использованием пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов. Такая декларация должна содержать сведения, необходимые для выпуска товаров для личного пользования, ранее помещённых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны», — отметили в Минфине.

Большая часть вывозимой продукции — товары народного потребления, бытовые инструменты, бытовая электроника, спортивные товары, текстиль, одежда, обувь, а также автозапчасти и аксессуары.

Эксперимент проводится на территории Калининградской области с 1 июля 2023 года и по плану должен завершиться 30 июня 2025-го. Предварительные результаты показывают, что популярность среди участников, вовлечённых в эксперимент, растёт. Количество отправлений во втором полугодии 2024 года увеличилось, добавили в Минфине со ссылкой на данные правительства Калининградской области.