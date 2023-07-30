Начался эксперимент по упрощению электронной торговли между Калининградом и «большой» Россией

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В России начался эксперимент по упрощению электронной торговли между Калининградской областью и материковой частью страны, сообщает правительство РФ.

Воспользоваться новой возможностью смогут калининградские компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые использую интернет для продажи своей продукции. Отмечается, что председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента, упрощающего таможенные процедуры при перемещении товаров из эксклава.

Сейчас товары, вывозимые за пределы Калининградской области, подлежат таможенному контролю. «Беспошлинный вывоз товаров возможен только лично. Это обстоятельство препятствует развитию интернет-торговли в регионе», — отмечают в кабмине.

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В рамках эксперимента вывоз товаров из региона будет оформляться по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов таможенными представителями, которые станут посредниками между калининградскими продавцами и покупателями из остальной части страны. Такой упрощённый порядок будет применяться в случае, если стоимость и вес товаров не превысят норму в 1 тыс. евро и 31 кг соответственно. Данные параметры установлены документами Евразийского экономического союза для беспошлинного ввоза товаров личного пользования.

Эксперимент продлится до 30 июня 2025 года. По его итогам будет принято решение об использовании пассажирской таможенной декларации на постоянной основе.

Подписанное Мишустиным постановление обещают опубликовать позднее.

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