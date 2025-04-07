Калининградская область поднялась в рейтинге по доле просроченной задолженности

Калининградская область за год поднялась в рейтинге российских регионов по доле просроченной задолженности населения с 72 на 53 место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Доля просроченной задолженности населения региона перед банками на 1 марта 2025 года составляла 4,42%. Годом ранее показатель был на уровне 4,38%. Изменение составило 0,03 процентных пункта. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения составляет 419 тыс. рублей (годом ранее — 395 тыс.). В рейтинге Калининградская область соседствует с Ульяновской и Воронежской областями.

Платёжная дисциплина населения по состоянию на 1 марта 2025 года снизилась в большинстве регионов России, при этом самые высокие показатели — у Севастополя и Крыма, замыкают список республики Северного Кавказа, свидетельствуют данные исследования.

В рейтинг в связи с отсутствием данных не включены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Исследование проведено на основе данных Центробанка и Росстата. Доля просроченной задолженности определялась как отношение объёма просроченной задолженности к объёму ссудной задолженности по банковским кредитам, выданным населению в рублях на 1 марта 2025 года.