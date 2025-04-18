Калининградстат назвал наиболее подорожавшие в марте продукты

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В марте по сравнению с февралём был отмечен рост индекса потребительских цен по 94 наблюдаемым продовольственным товарам в размере от 0,06% до 28,23%. Снижение стоимость товаров от 0,02% до 34,62% было зафиксировано по 40 позициям. Такие данные представил Калининградстат в своём докладе.

В марте на верхней позиции наиболее подорожавших продуктов находился картофель, прибавивший в цене 28,2% (63,9 руб. за кг). Лимоны, ставшие дороже на 9,21%, разместились на втором месте (207,7 руб. за кг). Растворимый кофе повысился в цене на 7,08% и занял третье место со стоимостью 4191,9 за кг. На 6,9% подорожала говядина (кроме бескостного мяса) — 714,4 руб. за кг. На пятом месте находятся бананы, цена которых выросла на 6,38% и составила 177,6 руб. за кг.

Наиболее значительное снижение цен в марте наблюдалось на свежие огурцы, подешевевшие на 34,6% (272,4 руб. за кг). Цена на живую и охлаждённую рыбу снизилась на 5,3% (253 руб.), а на зелёный чай — на 4,9% (1560,8 руб. за кг). Чеснок стал дешевле на 4,4% (535 руб. за кг), сладкий перец — на 3,9% (343,7 руб. за кг).

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