Калининградстат: в марте сильнее всего подорожали туристические поездки

В марте по сравнению с февралём был отмечен рост индекса потребительских цен по 48 наблюдаемым видам услуг в размере от 0,5% до 25,4%. По 79 услугам цены не изменились. Снижение цен в размере от 0,1% до 8,8% было зафиксировано по трём услугам. Четыре позиции в пятёрке «лидеров» по росту цен занимают туристические поездки. Такие данные представил Калининградстат.

На первом месте разместились поездки в страны Закавказья, выросшие в цене за месяц на 25,4% (52 149 руб.). Поездки в Турцию находятся на второй позиции (+ 21%, 66 418 руб.). На третьей строчке — проживание в гостинице 4-5 звезд (+ 19,6%, 6758 руб. за сутки). На четвёртом месте разместились поездки в Египет (+ 15,8%, 83 080 руб.). Замыкают пятёрку поездки в Беларусь (+ 15,6%, 55 247 руб.).

Наиболее значительное снижение цен наблюдалось на поездки в страны Юго-Восточной Азии (-8,8%, 92 385 руб.). Аренда автомобилей снизилась в цене на 0,6% (90,3 руб. за час). Проезд в такси подешевел на 0,1% и составил 52,4 руб. за км.