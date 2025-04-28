ФАС призвала продавцов не завышать цены на мясо перед майскими праздниками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила организациям розничной торговли, что недопустимо необоснованно поднимать цены на свинину, куриное мясо, говядину, баранину и другие продовольственные товары, которые пользуются большим спросом среди россиян в преддверии майских праздников. Об этом сообщает «Российская газета».

«Служба предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства. Если будут зафиксированы признаки недобросовестных действий, то ФАС примет меры реагирования.

Служба также порекомендовала торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками данной продукции транслировать его конечным потребителям. «Ведомство ведет постоянный анализ цен на продукты питания и высоко оценивает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают наценки, в том числе на мясо», — напомнили в ФАС.