Калининградстат назвал численность рабочей силы в Калининградской области

Калининградстат назвал численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в Калининградской области. В 2024 году она составила 574 тыс. человек. Такие данные представил территориальный орган в своём докладе.

Число занятых трудовой деятельностью достигло 559,8 тыс. человек. «Численность безработных по методологии Международной организации труда — 14,2 тыс. человек, а уровень безработицы — 2,5%», — добавляет Калининградстат. Отмечается, что годом ранее уровень безработицы составлял 3%.

По данным за февраль 2025 года, среднесписочная численность работников в организациях по обследуемым видам экономической деятельности составила 271,6 тыс. Больше всего работников в обрабатывающих производствах — 42,1 тыс. На втором месте по численности — сотрудники государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения (29,4 тыс.), а на третьем — работники деятельности сферы здравоохранения и социальных услуг (27,1 тыс.).