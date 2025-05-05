Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат в России в полтора раза за четыре года

Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастут на 51,15% за четыре года. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ на 2026–2028 гг., подготовленного Минэкономразвития, имеющегося в распоряжении газеты «Ведомости». При этом рост зарплат прогнозируется выше темпов роста производительности труда.



«Согласно базовому варианту обновленного прогноза Минэка, в 2025 г. зарплаты приблизятся к 102 728 руб. (+16,8% год к году). Затем темп роста начнет замедляться — в 2026 г. показатель вырастет на 11,4% до 114 420 руб., в 2027 г. — на 8,3% до 123 880 руб., следует из документа. К концу прогнозного периода — в 2028 г. — зарплата достигнет 132 940 руб. (+7,3% год к году)», — пишут «Ведомости». По данным отчета Минэкономразвития, по итогам 2024 г. номинальные зарплаты увеличились на 18,3% в годовом выражении до 87 952 руб. Таким образом, за пять лет рост составит 51%.

Динамика реальных зарплат (с учетом инфляции) в базовом сценарии Минэка скромнее: после увеличения на 6,8% в 2025 г. показатель вырастет на 5,7% в 2026 г., на 4,1% в 2027 г. и на 3,2% в 2028 г.

Численность рабочей силы будет расти с 76,2 млн в 2025 г. до 76,5 млн человек к 2028 г., уровень безработицы составит 2,5% на протяжении всего прогнозного диапазона. При этом Минэк ожидает снижения темпов роста производительности труда с 3,5% в 2024 г. до 2,3% в 2025 г., 2,2% в 2026 г. Затем показатель вырастет до 2,8% в 2027 г. и 2,9% в 2028 г.

Министерство также прогнозирует замедление роста реальных располагаемых доходов населения до 5,9% в 2025 г. после 7,3% в 2024 г. Тренд продолжится — в 2026 г. увеличение составит 4,6%, в 2027 г. — 3,4%, в 2028 г. — 3%. Реальные располагаемые доходы за I квартал этого года выросли на 8,4%, сообщал ранее Росстат.

Напомним, ранее Банк России отмечал, что в марте годовая инфляция в Калининградской области повысилась и составила 12,48%. Это выше, чем в целом по стране (10,34%).