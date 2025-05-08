Облвласти: к соглашению по ценам присоединился первый несетевой магазин

В Калининградской области к соглашению по ценам присоединился первый несетевой магазин. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В мае продовольственные товары с синими ценниками появились в гвардейском магазине индивидуального предпринимателя Дениса Юрцевича. Он стал восьмым участником соглашения о стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости, которое действует в Калининградской области с этого года. Предприниматель выбрал 17 товаров, наценка на которые, в соответствии с условиями соглашения, не превышает предельные 15 %. На прилавке они отмечены синими ценниками. Среди них: свинина, курица, по одному виду сливочного масла, молока, сметаны и творога от „Залесского фермера“, а также макароны, капуста, яблоки и другие товары», — уточняется в сообщении.

Магазин ИП Юрцевич в Гвардейске — первый несетевой объект, участвующий в соглашении, подчеркнули в областном минэкпроме, выразив надежду, что «это станет примером и для других владельцев торговых точек в районных центрах и посёлках нашей области».

30 января власти и бизнес подписали соглашение об ограничении наценки. Соглашение установило перечень из 26 продовольственных товаров первой необходимости, на которые распространяется ограничение наценки. Производители и торговые сети самостоятельно определяют одну из позиций товара, наценка на который не будет превышать установленные лимиты. Для торговых организаций они могут составлять не более 10% к закупочным ценам на товары местных производителей и не более 15% — на товары, привезенные из других регионов и стран. Для производителей соглашение устанавливает ограничение прибыли — не более 10 % к себестоимости. В настоящее время соглашением действие которого определено до 6 мая 2026 года, охвачены четыре сотни магазинов, в нём участвуют все крупные торговые сети региона.