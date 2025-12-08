Власти: «синие ценники» появились в еще одной калининградской сети универсамов

В Калининградской области в декабре к областному соглашению по ценам присоединилась торговая сеть «Суперцены», которая объединяет «универсальные магазины товаров народного потребления разных форматов». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Продовольственные товары, обозначенные «синими ценниками», появились на прилавках 23 магазинов сети в десяти городах. Из них тринадцать торговых объектов расположены в Калининграде, два — в Советске и по одному — в Багратионовске, Балтийске, Гвардейске, Гусеве, Немане, Нестерове, Светлом и Черняховске.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Цены с «минимальной наценкой» владельцы магазинов установили на несколько позиций круп, в том числе гречневую, а также на муку, сахар и черный чай. В магазинах, где организована продажа овощей и молочных продуктов, по «синим ценникам» можно купить морковь, лук, картофель, молоко, сметану и творог преимущественно от калининградских производителей.

Напомним, что 30 января власти и бизнес подписали соглашение об ограничении наценки. Соглашение установило перечень из 26 продовольственных товаров первой необходимости, на которые распространяется ограничение наценки. Производители и торговые сети самостоятельно определяют одну из позиций товара, наценка на который не будет превышать установленные лимиты. Для торговых организаций они могут составлять не более 10% к закупочным ценам на товары местных производителей и не более 15% — на товары, привезенные из других регионов и стран. Для производителей соглашение устанавливает ограничение прибыли — не более 10 % к себестоимости. В настоящее время соглашением действие которого определено до 6 мая 2026 года, охвачены четыре сотни магазинов, в нём участвуют все крупные торговые сети региона. В мае к соглашению по ценам присоединился первый несетевой магазин.