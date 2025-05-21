Областные власти анонсировали индексацию зарплат бюджетников с 1 июля

В Калининградской области с 1 июля планируется повысить зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, анонсируя подготовленные правительством изменения в бюджет на этот год.

«Завтра министр финансов Виктор Порембский представит в Заксобрании наши изменения в бюджет на этот год. <...> С 1 июля повысим заработную плату в бюджетной сфере для врачей, медперсонала, педагогов, соцработников, работников культуры (11,4%) и других сотрудников госучреждений (10%). Всего выделили 1,3 млрд рублей», — отметил глава региона.