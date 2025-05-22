Калининградстат назвал наиболее подорожавшие в апреле продукты

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В апреле по сравнению с мартом был отмечен рост индекса потребительских цен по 102 наблюдаемым продовольственным товарам в размере от 0,05% до 49,7%. По трём товарам цены не изменились. Снижение цен в размере от 0,04% до 11,14% были зафиксированы по 29 позициям. Такие данные представил Калининградстат в своём докладе.

В апреле самым подорожавшим продуктом оказался картофель, который прибавил в цене 49,7%. Его стоимость в среднем составила 95,7 руб. за кг. Белокочанная капуста, увеличившаяся в цене на 34,3%, разместилась на втором месте (90,3 руб. за кг). Репчатый лук повысился в цене на 20% и занял третье место со средней стоимостью 99,6 руб. за кг. На 15,1% подорожала свёкла — 53,8 руб. На пятом месте разместился зелёный чай, цена которого выросла на 11,3% и достигла 1737,7 руб. за кг.

Наиболее значительное снижение цен наблюдалось на куриные яйца, ставшие дешевле на 11,1% (129,7 руб. за 10 штук). Цена на свежие помидоры снизилась на 6,7% (273 руб. за кг), а на подсолнечное масло — на 3,8% (176,1 руб. за литр). Перец сладкий стал дешевле на 2,9% (333,6 руб. за кг). Майонез снизился в цене на 2,8% (367,8 руб. за кг).

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