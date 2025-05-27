Беспрозванных предложил остановить вывоз картофеля из региона

Картофель, который производится в Калининградской области, необходимо оставить внутри региона. С таким предложением во вторник, 27 мая, выступил во время заседания правительства губернатор Алексей Беспрозванных. Обращаясь к главе регионального минсельхоза Артёму Иванову, глава региона заявил, что «по овощной группе мы себя точно не обеспечиваем».

«Приоритет в поддержке сельхозпроизводителей должен отдаваться проектам по обеспечению региона овощами, — пояснил Беспрозванных. — В частности, часть картофеля вывозится. Пока мы сами не обеспечиваемся, не нужно вывозить картофель из региона».

Во время пресс-подхода Артём Иванов предположил, что предприниматели пойдут навстречу и согласятся с предложением губернатора. По его словам, они уже сейчас расширяют посевные площади.

«Мы производим по году порядка 149 тысяч тонн картошки, — привёл данные министр. — Часть этой картошки — семенная, которая вывозится на остальную часть Российской Федерации. Продовольственной картошки у нас порядка 90 тысяч тонн. В сети ежегодно завозится порядка 18−20 тысяч тонн. Эта история не новая. Да, конечно же, наши сельхозтоваропроизводители традиционно в первую очередь обеспечивают продукцией местный рынок. Мы фиксируем небольшой вывоз той или иной продукции, в данном случае картошки, на остальную часть Российской Федерации. Что касается экспорта, это вообще незначительные цифры, погрешность».

В минсельхозе «Новому Калининграду» уточнили, что из Калининградской области сегодня вывозится не более 5% картофеля.