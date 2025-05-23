Для рудника по добыче калия и магния в Нивенском начали строить ЛЭП

Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало компании «Россети Янтарь» разрешение на строительство участка высоковольтной линии в Багратионовском районе. Как сообщает пресс-служба энергокомпании, ЛЭП предназначены калийному руднику, окончание работ запланировано на сентябрь 2025 года.

«„Россети Янтарь“ обеспечат 60 МВт мощности для первого рудника по добыче калия и магния в Калининградской области, — говорится в сообщении. — Компания построит линию электропередачи 110 кВ. <...> Специалисты уже установили опоры. В настоящее время идет монтаж провода. Окончание работ запланировано на сентябрь 2025 года». «Россети Янтарь» также сообщили, что рудник по добыче калия и магния, а также обогатительный комбинат «построят на Нивенском месторождении в Багратионовском округе Калининградской области», «здесь планируют выпускать 6,5 миллиона сырья в год для производства удобрений».

ООО «К-Поташ Сервис» реализует проект строительства рудника для добычи калийно-магниевых солей и обогатительного комбината с 2014 года. Сначала предполагалось, что площадка разместится в пос. Нивенское, однако после протестов местных жителей, опасавшихся за экологическое состояние поселка, территорию в Нивенском «К-Поташ Сервис» решила использовать только под административные здания.

В 2018 году экс-губернатор Антон Алиханов заявлял, что вопросы с переносом промышленной площадки урегулированы.

В 2024 году правительство области, отвечая на информационный запрос «Нового Калининграда», со ссылкой на инвестора сообщило, что сейчас проводятся проектно-изыскательские работы и получено положительное заключение Главгосэкспертизы по объекту «Нивенский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калийно-магниевых солей. Скиповой и клетевой стволы». «На текущем этапе реализации проекта ведется работа по замене оборудования на российское, в этой связи корректируются технологии и проектная документация», — сообщили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли.