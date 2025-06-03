Калининградстат назвал размер среднемесячной зарплаты жителей региона

В Калининградской области в марте среднемесячная номинальная заработная плата составила 72 446,7 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года она выросла на 15,8%. Такие данные приводит Калининградстат.

Кроме того, по информации службы, среднемесячная номинальная заработная плата работников, начисленная в январе–марте 2025-го, составила 69 909,4 руб. За год она увеличилась на 19%.

Самые высокие зарплаты традиционно получают сотрудники, занятые в финансовой и страховой деятельности — 126 525,2 руб., что на 81% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (107,9 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (89,9 тыс. руб.), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (83,7 тыс. руб.).

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».