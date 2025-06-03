Калининградстат назвал размер среднемесячной зарплаты жителей региона

Все новости по теме: Экономика

В Калининградской области в марте среднемесячная номинальная заработная плата составила 72 446,7 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года она выросла на 15,8%. Такие данные приводит Калининградстат.

Кроме того, по информации службы, среднемесячная номинальная заработная плата работников, начисленная в январе–марте 2025-го, составила 69 909,4 руб. За год она увеличилась на 19%.

Самые высокие зарплаты традиционно получают сотрудники, занятые в финансовой и страховой деятельности — 126 525,2 руб., что на 81% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (107,9 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (89,9 тыс. руб.), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (83,7 тыс. руб.).

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter