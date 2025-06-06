СМИ: Сбербанк с 10 июня снижает ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 10 июня снижает ставки по рыночной ипотеке и потребительским кредитам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Снижение ключевой ставки Банком России создает возможности для пересмотра ставок по розничным продуктам. С 10 июня Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке. Диапазон снижения составит от 2,0 до 3,5 процентных пункта. Аналогичное снижение на 2 процентных пункта с 10 июня произойдет и по потребительским кредитам», — говорится в сообщении.