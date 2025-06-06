Центральный Банк РФ снизил ключевую ставку до 20% годовых

Центробанк снизил ключевую ставку до 20% годовых. Об этом сообщает Банк России.

«Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ «будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий», которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. «По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — отмечает ведомство.