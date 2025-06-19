Под Калининградом собираются открыть литейные заводы и цех по сборке двигателей

Под Калининградом собираются открыть литейные заводы и цех по сборке двигателей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области собираются открыть литейные заводы и цех по сборке двигателей внутреннего сгорания. О подписании регионом соглашения с «Автотором» о стратегическом партнёрстве в развитии автомобилестроения и производства автокомпонентов сообщила пресс-служба правительства области. Уточняется, что соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 19 июня губернатором Алексеем Беспрозванных и президентом ООО «АВТОТОР Холдинг» Денисом Паком.

«Соглашение предусматривает создание и развитие производственных мощностей по выпуску автокомпонентов и их частей, обеспечение таких мощностей сырьем, материалами, комплектующими, а также развитие в Калининградской области необходимой для таких мощностей инженерной инфраструктуры, — говорится в сообщении. — Проект включает, в частности, создание заводов черного и цветного литья с механической обработкой, прессово-кузнечного цеха, а также линий по производству двигателей внутреннего сгорания, рулевых систем управления, тормозных систем и иных автокомпонентов».

В ходе реализации проекта будут созданы новые рабочие места для специалистов различных квалификаций. Планируется также развитие программ подготовки кадров совместно с региональными вузами.

«Новое соглашение охватывает проекты общей стоимостью свыше 30 миллиардов рублей. Их реализация значительно повысит конкурентоспособность региона в сфере автомобилестроения, даст импульс для развития смежных отраслей», — отметил Алексей Беспрозванных.

В свою очередь в компании отметили, что реализация проекта «укрепит позиции российского автомобилестроения, повысив технологическую независимость отрасли и обеспечив стабильные поставки качественных автокомпонентов».

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