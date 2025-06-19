Калининградстат назвал наиболее подорожавшие продукты в мае

В мае по сравнению с апрелем был отмечен рост индекса потребительских цен по 81 наблюдаемому продовольственному товару в размере от 0,03% до 24%. Снижение цен в размере от 0,01% до 27,6% зафиксировали по 49 позициям. Такие данные приводит Калининградстат.

На первом месте среди подорожавших товаров оказалась белокочанная капуста, подорожавшая на 24% — её средняя цена составила 112,8 руб. за кг. Второе место заняла морковь, прибавившая в цене 20,5% (88,1 руб. за кг). Свёкла подорожала на 16,4% — до 62,6 руб. за килограмм. Лимоны выросли в цене на 13,7% (254,4 руб.), а репчатый лук — на 12% (111,7 руб. за кг).

Наибольшее снижение цен за месяц зафиксировано на свежие огурцы (на 27,6%, до 192,4 руб. за кг). Цена на свежие помидоры снизилась на 13,2% — до 236,9 руб. Куриные яйца подешевели на 6,7% (120,9 руб. за десяток), сладкий перец — на 3,4% (322,3 руб. за кг), а фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 3,35% (766,7 руб. за кг).

Напомним, что в апреле самым подорожавшим продуктом оказался картофель, который прибавил в цене 49,7%. Его стоимость в среднем составила 95,7 руб. за кг. Белокочанная капуста, увеличившаяся в цене на 34,3%, разместилась на втором месте (90,3 руб. за кг).