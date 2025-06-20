Минтруд сообщил о повышении МРОТ в следующем году более чем на 20%

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В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 27 тыс. руб. Повышение затронет 4,6 млн россиян. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РИА «Новости».

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал Котятов. Он также добавил, что сейчас идет подготовка проектных документов. Величину МРОТ зафиксируют при подготовке закона о бюджете.

Напомним, что осенью 2024 года Госдума приняла сразу в двух чтениях правительственный законопроект, устанавливающий МРОТ в РФ в 2025 году. С 2025 года его предлагали установить в сумме 22 440 рублей (рост 16,6%).


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