Мишустин: к 2030 году МРОТ в России должен вырасти до 35 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году планируется увеличить до 35 тыс. рублей. Такую задачу перед кабмином поставил Владимир Путин. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Он также добавил, что с начала 2025 года МРОТ в России увеличился на 16,5% — до 22,4 тыс. руб. В следующем году правительство планирует показать не меньший рост.

Ранее министр труда и социальной защиты Михаил Котяков говорил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда в России превысит 27 тыс. руб. Повышение затронет 4,6 млн россиян.