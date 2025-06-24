В Калининграде не намерены ориентировать подрядчиков на местных производителей

Власти Калининграда при заключении муниципальных контрактов не намерены ориентировать подрядчиков на местных производителей. Об этом «Новому Калининграду» сообщила глава администрации Елена Дятлова во время рабочего выезда по проверке ремонта дворов.

«Слово „местные производители“ — это, конечно, хорошо. Нам очень радостно, когда мы получаем вторичный экономический эффект от приобретения материалов у местных производителей, но на территории Российской Федерации действует законодательство, которое называется „Единое экономическое пространство“, в которое входит и Россия, и Белоруссия, и так далее, — пояснила Дятлова. — Наше требование не к местному производителю, наше требование к сертификации бетонных изделий».

Чиновница отметила, что ранее у городских властей и жителей было много нареканий к качеству плитки, которая через определенное время «начинала просто рассыпаться».

«Мы сейчас идём двумя путями. Это камеральный контроль, а также я поставила своими коллегами задачу создать собственную муниципальную лабораторию, где мы бы сделали не только камеральный, но и инструментальный контроль материалов, которые используются в муниципальных контрактах», — добавила она.

Елена Дятлова также сообщила, что после изменений в законодательстве подрядчики могут использовать только те материалы, которые включены в соответствующий реестр и прошли сертификацию.

«Именно это требование мы довели в прошлом году до всех подрядных организаций, которые работают как на улично-дорожной сети, так и на благоустройстве дворовых территорий, общественных пространств. Мы предупредили заблаговременно, что заключать договора по покупке материалов необходимо с обязательным этим условием, и это сегодня жестко контролируется всеми заказчиками», — пояснила она.