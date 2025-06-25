Калининградстат: в мае сильнее всего подорожали медицинские препараты

В Калининградской области рейтинг непродовольственных товаров, сильнее всего подорожавших в мае, возглавили медицинские препараты. Такие данные приводит Калининградстат.



Медицинские препараты разместились на первых трёх строчках рейтинга. В большей степени увеличилась цена нафазолина, который стал дороже на 12,77% (96,4 руб. за 15 мл). На второй позиции находится мазь меновазин (+ 8,19%) со средней стоимостью 58,4 руб. за 40 мл. На третьем месте оказался хлорид натрия (+ 7,44%), цена которого достигла 74,8 руб. за 100 мл. На четвёртой строчке — садовая лопата (+ 7,38%, 478,7 руб.). Замыкает пятёрку аскорбиновая кислота (+ 6,75%, 31,8 руб. за 100 драже).

В мае наиболее значительное снижение средней цены наблюдалось на флеш-накопитель (- 6,12%, 814,3 руб.). Отечественный аспирин оказался на второй позиции (- 5,31%, 17,9 руб. за 10 штук). На третьем месте — электрический утюг (- 4,47%, 3664 руб.). На четвёртой строчке разместились свежесрезанные цветы (- 4,36%, 269,5 руб.), а на пятой — мужская куртка из натуральной кожи, ставшая дешевле на 4,36% (16 602 руб.).