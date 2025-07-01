В Калининграде назвали самую подорожавшую услугу в мае

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В Калининградской области в мае зафиксировали рост индекса потребительских цен по 32 наблюдаемым видам услуг в размере от 0,14% до 20,96%. Снижение цен в размере от 1,59% до 15,96% наблюдалось на четыре вида услуг. Такие данные приводит Калининградстат.

На первом месте среди подорожавших услуг оказалась поездка на отдых на Черноморское побережье России, выросшая в цене за месяц на 20,96% (60 398 руб.). Проживание в доме отдыха или в пансионате разместилось на второй позиции (+19,70%, 4140 руб.). Лечение в санатории расположилось на третьем месте (+17,07%, 5200 руб.), а проживание в гостинице 1* или в мотеле — на четвёртом (+15,05%, 2820 руб.). Замыкает пятёрку проживание в хостеле (+12,46%, 1432 руб.).

Снижение цен зафиксировали на проживание в студенческом общежитии (-15,96%, 667 руб. за месяц). Поездка в Объединённые Арабские Эмираты снизилась в цене на 11,19%, до 46 685 руб. Проезд в такси стал дешевле на 2,7% (51,24 руб. за км), а годовая стоимость полиса КАСКО — на 1,59% (54 069,12).


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